لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار العملة

12:14 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تجار العُملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط ما يقرب من 13 مليون جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت حوالي 13 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي و المضاربة على أسعار العملات.

تجار العملة وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إحباط محاولة سيدتين لتهريب أقراص مخدرة من عقار الكبتاجون بميناء القاهرة الجوي

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية