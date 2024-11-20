الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط ما يقرب من 13 مليون جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت حوالي 13 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي و المضاربة على أسعار العملات.