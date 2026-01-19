ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم قطار فائق السرعة بإسبانيا إلى 39

مدريد- (د ب أ)

أفاد الحرس المدني الإسباني بارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم قطار فائق السرعة في جنوب البلاد إلى ما لا يقل عن 39 قتيلا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (آر تي في إي).

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن هناك 73 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد وقوع الحادث، بينهم 24 مصابا بجروح خطيرة، مضيفة أن أربعة من المصابين بجروح خطيرة "قُصّر".

وذكرت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" أن قطارين فائقَي السرعة اصطدما في حوالي الساعة 7:40 مساء الأحد (1840 بتوقيت جرينتش)، بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة بمنطقة الأندلس.

وأوضحت "رينفي" أن قطارا تابعا لشركة "إيريو" وتديره شركة "ترينيتاليا" الإيطالية، كان يحمل على متنه أكثر من 300 شخص، خرج عن مساره واستقر على المسار المجاور.

وفي تلك اللحظة، كان قطار تابع لشركة "رينفي" وعلى متنه نحو 200 شخص يمر من هناك، فاصطدم بقطار "إيريو" وخرج هو الآخر عن المسار.