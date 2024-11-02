احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 19 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 39048 مخالفة مرورية متنوعة، ومن بين المخالفات المضبوطة، تم تسجيل 1688 مخالفة للسير بدون تراخيص و18 دراجة نارية مخالفة و19712 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة و1760 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و11 مخالفة للموقف العشوائي و2 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





