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جثتان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو

10:47 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى المحور.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بعد سلم الصحراوي قبل قرية المنصورية اتجاه ميدان لبنان نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث حالتي وفاة و7 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص حادث ميدان لبنان مستشفى الشيخ زايد التخصصي
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