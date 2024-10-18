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5 مصابين في حادث سيارة ملاكي أعلى "بنها الحر"

07:38 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

حادث سيارة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي برصيف طريق شبرا بنها الحر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي قادم من شبرا الخيمة اتجاه بنها، واصطدام المركبة بالرصيف.

أسفر عن الحادث إصابة السائق ومرافقيه الخمسة ونقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

حادث سيارة ملاكي طريق شبرا بنها الحر المرور النجدة
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