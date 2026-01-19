إعلان

طالب يختصر الطريق بشعار البرلمان.. وفيديو يوقعه في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

07:47 م 19/01/2026

الطالب المخالف

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداوله يظهر قائد سيارة ملاكى – ملصق بالزجاج الأمامى شعار مجلس النواب - تجاوز الرصيف والسير عكس الاتجاه بأحد الطرق

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسيره عكس الاتجاه لاختصار الطريق، وتحصله على الشعار من إحدى المكتبات وإزالته عقب علمه بتداول مقطع الفيديو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

مجلس النواب البرلمان سير عكس الاتجاه التجمع القاهرة

