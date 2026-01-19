إعلان

الحماية المدنية تنقذ سكان "شقة الساحل" من الموت

كتب : مصراوي

07:41 م 19/01/2026

حريق شقة سكنية

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، مساء الإثنين.

التحريات الأولية بينت اندلاع الحريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار رقم 10 شارع الشيخ مأمون الشناوي بدائرة قسم شرطة الساحل المكون من خمسة طوابق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتعامل أفراد الدفاع المدني مع النيران سريعا وحاصروا مصدرها قبل امتدادها إلى باقي الأدوار.

ولم يسفر الحادث عن إصابات، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب الحريق.

