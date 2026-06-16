حجزت محكمة أسرة قصر النيل، نظر دعوى نفقة خادم، المقامة من طليقة الفنان بيومي فؤاد، إلى جلسة 23 يونيو للنطق بالحكم.

وتسلمت النيابة العامة، ملف التحريات الخاص بممتلكات الفنان، على خلفية الدعاوى المقامة من طليقته، بالمسكن والحضانة ونفقة المدرسة.

النيابة تتحقق من ممتلكات بيومي فؤاد

واستمعت نيابة الأسرة إلى أقوال الشهود في التحقق من ممتلكات ودخل الفنان بيومي فؤاد، على خلفية رفع طليقته عدة دعاوى تتعلق بـ "نفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل"، وجاء ذلك على خلفية طلب المحكمة التحقيق في دخله وممتلكاته في الجلسة الأولى.

حكم بالولاية التعليمية

وكانت طليقة الفنان بيومي فؤاد قد حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، وتحملت خلال الفترة الماضية جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الحلول الودية بين الطرفين.

وأضافت صاحبة الدعوى أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان بيومي فؤاد أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، فقررت اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوق الطفل القانونية، مضيفة أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية قبل ذلك للوصول إلى حل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

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