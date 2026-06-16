من 50 ألف إلى ملايين.. انقلاب تاريخي لحارس كاب فيردي بعد مباراة إسبانيا

شهد مباراة إيران ونيوزيلندا، إنجازا يحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة أول أم وابنها في المونديال.

في الدقيقة 92 من مباراة إيران ونيوزيلندا التي انتهت بالتعادل 2-2، شارك المدافع النيوزيلندي تايلر بيندون (21 عامًا)، بدلا من ماركو ستامينيتش، ليخوض لاعب نوتنجهام فورست أول مباراة له في تاريخ كأس العالم.

لكن الإنجاز لم يكن في المشاركة الأولى لتايلر بالمونديال، بل في أنه أصبح أول لاعب ووالدته يشاركان في كأس العالم، فوالدته جيني بيندون، حارسة مرمى لمنتخب نيوزيلندا للسيدات السابقة، بحسب ما ذكره موقع RBC.

قصة تايلر بيندون ووالدته

رغم أن جيني بيندون والدة تايلر، حققت العديد من الإنجازات مع منتخب نيوزيلندا لمدة 10 سنوات، فهي خامس أكثر لاعبة مشاركة في تاريخ المنتخب برصيد 77 مباراة دولية، لكن نداء العائلة كان أقوى من أي شيء.

فعندما قررت الاعتزال، قالت: "كان اتخاذ القرار صعبًا للغاية، عقلي كان يمكنه أن يلعب كرة القدم إلى الأبد، لكن الجسد جزء من ذلك أيضًا، كانت الخطة أن أشارك في أولمبياد ريو، لكنني انتقلت إلى فصل جديد من حياتي، وحان الوقت لأكون مع عائلتي الصغيرة".

وشاركت حارس مرمى نيوزيلندا في أولمبياد لندن 2012، كأس العالم للسيدات 2011 في ألمانيا، أولمبياد بكين 2008 وكأس العالم للسيدات 2007 في الصين، لتصبح هي ونجلها أول من يحقق هذا الإنجاز في المونديال.

وتقول جيني بيندون: "فرصة تمثيل نيوزيلندا مرتين في الأولمبياد ومرتين في كأس العالم كانت مميزة، وكذلك الانتصارات الأولى في بطولة كأس قبرص، كانت لحظات كبيرة أثبتت أننا قادرون على المنافسة على هذا المستوى".

ومن جانب تايلر، ففي فبراير 2025، انتقل إلى نادي نوتنجهام فورست من نادي ريدينج، وبعد أسابيع قليلة، تم تكريم تايلر في حفل هالبيرج، حيث حصل على جائزة أفضل موهبة صاعدة.

وبدأت رحلة بيندون في نادي إيست كوست بايز عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، تطور في أكاديمية لوس أنجلوس إف سي، قبل أن ينتقل إلى ريدينج حيث واصل تألقه داخل الملعب.

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