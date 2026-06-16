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السيسي يحذر: إسرائيل وسعت نطاق الخط الأصفر في غزة مع الانشغال بأزمة إيران

كتب : أحمد العش

05:44 م 16/06/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكدًا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة إيفيان الفرنسية، في جلسة بعنوان :"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع، وذلك بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشار الرئيس السيسي في ذات السياق، إلى أنه مع الانشغال بالأزمة مع إيران، تم توسيع نطاق الخط الأصفر بقطاع غزة ليشمل حوالي 70٪؜ من القطاع، بما يعني فعليًا ترك 30٪؜ من القطاع فقط للشعب الفلسطيني، مضيفًا في هذا الإطار ضرورة توقف ذلك النهج بشكل فوري، فضلاً عن عدم السماح بضم الضفة الغربية.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد، عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، ومؤخرًا إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدًا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، وتطلع مصر لأن يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق مرحلة جديدة تشهد تسوية للنزاعات في المنطقة وخفضًا للتوتر الإقليمي.

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