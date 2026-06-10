كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:



51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.



بنك مصر:



51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:



51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:



51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:



51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.



بنك البركة:



51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:



51.57 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.



بنك قطر الوطني:



51.66 جنيه للشراء، و51.76جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.