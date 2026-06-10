تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار مقابل الجنيه
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.
بنك البركة:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
51.57 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.66 جنيه للشراء، و51.76جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.