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تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

09:43 ص 10/06/2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:


51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.


بنك مصر:


51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:


51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:


51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:


51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع.


بنك البركة:


51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:


51.57 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:


51.66 جنيه للشراء، و51.76جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.69 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

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