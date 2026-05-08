انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.02 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.99 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 14.1 جنيه للشراء، و14.15 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.