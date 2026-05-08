سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

07:04 م 08/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 62.81 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و62.38 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا.

بنك مصر: 62.89 جنيه للشراء، بزيادة 34 قرشًا، و62.46 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و62.22 جنيه للبيع، بتراجع 63 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.84 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و62.41 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.67 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و62.07 جنيه للبيع، بتراجع 76 قرشًا.

