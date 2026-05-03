سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:21 م 03/05/2026 تعديل في 12:30 م

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

شهد سعر اليورو ارتفاعًا في مصر بسبب زيادة الطلب عليه لتغطية الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، مع محدودية المعروض من النقد الأجنبي وضغوط على الجنيه المصري.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.66 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و63.15 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك مصر: 62.65 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و63.14 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.64 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.64 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.63 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و63.13 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

