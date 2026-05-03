انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار 6 عملات عربية اليوم مدعومة بتراجع سعر الدولار بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.21 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.54 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و14.59 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار البحريني: 136.64 جنيه للشراء، بتراجع 47 قرشًا، و141.96 جنيه للبيع، بتراجع 60 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.57 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و14.71 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 74.57 جنيه للشراء، و75.69 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 169.62 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و174.73 جنيه للبيع، بتراجع 58 قرشًا.