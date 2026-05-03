ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

09:59 ص 03/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرشين، في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

53.57 جنيهًا للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.57 جنيهًا للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

