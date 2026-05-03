ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
كتب : أحمد الخطيب
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرشين، في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
53.57 جنيهًا للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.57 جنيهًا للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك البركة:
53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.59 جنيه للشراء، و53.69 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.