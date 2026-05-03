انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد تراجع سعر الدولار بدعم دخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.21 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 14.21 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 14.21 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 14.17 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.23 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.