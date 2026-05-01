حتى 1.23 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:19 ص 01/05/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 94 قرشًا و1.23 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 94 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 94 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع، بزيادة جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.84 جنيه للشراء، و53.94 جنيه للبيع، بزيادة 1.23 جنيه للشراء والبيع.

