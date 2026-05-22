ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس

52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

52.81 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.