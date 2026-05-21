إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:27 ص 21/05/2026

الريال السعودي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.02 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس دعم استقرار ليبيا
أخبار مصر

الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس دعم استقرار ليبيا
بالصور.. مسجل خطر يتحول إلى امرأة لخداع متابعي "التيك توك"
حوادث وقضايا

بالصور.. مسجل خطر يتحول إلى امرأة لخداع متابعي "التيك توك"
سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط تحت حاجز الـ 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
نصائح طبية

ما تأثير القهوة المثلجة على الصحة صباحا؟
محمد رمضان يتعرض لموقف مفاجئ بعد نزوله من الطائرة.. ماذا قال لـ عمرو أديب؟
زووم

محمد رمضان يتعرض لموقف مفاجئ بعد نزوله من الطائرة.. ماذا قال لـ عمرو أديب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان