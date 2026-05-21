انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.05 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.02 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.