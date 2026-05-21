أعلن QNBمصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق منظومة حديثة لتحصيل الرسوم إلكترونيا على بوابات الدفع الرقمية في الطرق السريعة، تعزيزا لريادته في مجال المدفوعات الرقمية.



وبحسب بيان اليوم، توفر هذه المنصة أحدث الحلول المصرفية الرقمية لمركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مختلف أنحاء الجمهورية لدفع رسوم العبور، بما يساهم في دعم الكفاءة التشغيلية والشفافية في عمليات التحصيل، وتسريع عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، إلى جانب تيسير الحركة المرورية.



وتعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر كمؤسسة مالية رائدة بدعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل، وبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية البنك الرقمية.



كما يساهم البنك الأهلي المصري في ميكنة تحصيل رسوم عبور المركبات الملاكي على الطرق السريعة، بما يعزز الجهود في القضاء على الازدحام المروري عند بوابات الرسوم وتحصيل الرسوم إلكترونياً بكل سرعة وسلاسة.



وتعمل منظومة التحصيل من خلال تطبيق إلكتروني مصمم لمركبات النقل الثقيل والملاكي يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات خاصة بهم وشحن أرصدتهم بسهولة عبر قنوات دفع متنوعة. كما يتيح التطبيق للمستخدمين رمز (QR Code) خاص بكل مركبة يقوم النظام بمسحه عند بوابات العبور ليتم خصم الرسوم تلقائياً من الرصيد وفتح البوابة.



ولتفعيل هذه المنظومة، قام QNB مصر بالتوقيع على عدد من الشراكات تشمل التعاون مع شركة "ضامن"، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد آخر من الشركات مثل أوكتين وفيولين وبتروآب وتفويلة، والتي يمكن لأصحاب المركبات التعاقد معها لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل.

