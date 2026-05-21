إعلان

QNB مصر يقود تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني للنقل الثقيل على الطرق السريعة

كتب : منال المصري

06:54 م 21/05/2026

QNB مصر يقود تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني للنقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن QNBمصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق منظومة حديثة لتحصيل الرسوم إلكترونيا على بوابات الدفع الرقمية في الطرق السريعة، تعزيزا لريادته في مجال المدفوعات الرقمية.

وبحسب بيان اليوم، توفر هذه المنصة أحدث الحلول المصرفية الرقمية لمركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة في مختلف أنحاء الجمهورية لدفع رسوم العبور، بما يساهم في دعم الكفاءة التشغيلية والشفافية في عمليات التحصيل، وتسريع عمليات الدفع والتسوية، وتقليل الاعتماد على المدفوعات النقدية، إلى جانب تيسير الحركة المرورية.

وتعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر كمؤسسة مالية رائدة بدعم خطط الدولة للتحول الرقمي الشامل، وبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتحقيق الشمول المالي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية البنك الرقمية.

كما يساهم البنك الأهلي المصري في ميكنة تحصيل رسوم عبور المركبات الملاكي على الطرق السريعة، بما يعزز الجهود في القضاء على الازدحام المروري عند بوابات الرسوم وتحصيل الرسوم إلكترونياً بكل سرعة وسلاسة.

وتعمل منظومة التحصيل من خلال تطبيق إلكتروني مصمم لمركبات النقل الثقيل والملاكي يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات خاصة بهم وشحن أرصدتهم بسهولة عبر قنوات دفع متنوعة. كما يتيح التطبيق للمستخدمين رمز (QR Code) خاص بكل مركبة يقوم النظام بمسحه عند بوابات العبور ليتم خصم الرسوم تلقائياً من الرصيد وفتح البوابة.

ولتفعيل هذه المنظومة، قام QNB مصر بالتوقيع على عدد من الشراكات تشمل التعاون مع شركة "ضامن"، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وعدد آخر من الشركات مثل أوكتين وفيولين وبتروآب وتفويلة، والتي يمكن لأصحاب المركبات التعاقد معها لتسهيل خدمات الدفع والتحصيل.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

QNB التحصيل الإلكتروني الحلول المصرفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو
زووم

كزبرة يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارولين عزمي ونور النبوي وغزي - صور وفيديو

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مقتل الطفلة "جهاد" ضحية الثأر بالفيوم
أخبار المحافظات

"أحرقوها حية وهي صائمة".. تفاصيل مقتل الطفلة "جهاد" ضحية الثأر بالفيوم
لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟
علاقات

لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟
ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني
شئون عربية و دولية

ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
أخبار مصر

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية