سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:50 ص 21/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.38 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و61.71 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك مصر: 61.38 جنيه للشراء، بتراجع 28 قرشًا، و61.71 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.39 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و61.72 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.39 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و61.72 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.51 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و61.73 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

