المركزي يعدل توقعاته مجددا لمعدل نمو الناتج المحلي للعام المالي الحالي

عدل البنك المركزي المصري توقعاته مجددا لنمو الناتج المحلي لمصر خلال العام المالي 2025-2026 ورفعه إلى 5% بدلا من 4.9% في توقعات سابقة، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم.



في تقرير لجنة السياسة النقدية للربع الأول 2026 خفّض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقابل 5.1% في توقعات سابقة في فبراير الماضي.



ورجح المركزي استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.

وبحسب المركزي فإن هذا المسار الحالي يشير لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير، نظرا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات.

البطالة في مصر

وعلى جانب سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة %6 في الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق.



