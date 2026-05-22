تحريات كفر الدوار تكشف كواليس اعتداء شاب على حماه بـ "عصا خشبية"

كتب : علاء عمران

12:57 م 22/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظات اعتداء عنيف على رجل مسن بمحافظة البحيرة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة كفر الدوار كان قد تلقى بلاغًا من المستشفى العام باستقبال عامل مسن، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده نتيجة تعرضه لاعتداء.

وأفاد المجني عليه بأن زوج ابنته، المقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، استدرجه إلى مكان الواقعة ثم تعدى عليه بالضرب مستخدمًا عصا خشبية، وذلك على خلفية خلافات أسرية ونزاعات عائلية نشبت بينهما مؤخرًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة تفصيليًا مبررًا ذلك بالخلافات الأسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

