حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، جلسة 10 يونيو المقبل كنظر استئناف "مدير مصنع سيارات" و شقيقه في القضية المعروفة إعلاميًا "مستريح أكتوبر" على حكم حبسهما 3 سنوات في واقعة نصب.

وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر بـالجيزة، قد قضت بمعاقبة "م.ح" مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه "ا.ح" بالحبس مع الشغل والنفاذ 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر"، على خلفية اتهامهما بالنصب على 300 مواطن (سائقين) في ربع مليار جنيه، بزعم بيعهم سيارات "ربع نقل" بنصف سعرها في فترة محدودة "أسبوع" لإيقاع ضحاياهم في الفخ.

وأحالت النيابة العامة مدير مصنع سيارات شهير بأكتوبر وشقيقه إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهما بالنصب على نحو 300 مواطنًا بمبالغ مالية تخطت مليارًا ونصف المليار جنيه، زاعمين قدرتهما على بيع سيارات جديدة بنصف الثمن.

وقال "وسام" (مالك ورشة تجارة أخشاب) وأحد الضحايا، في بث مباشر لمصراوي، إنه ذهب إلى مقر الشركة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بعدما رأى إعلانًا لمصنع سيارات على "فيسبوك" يؤكد أنه يبيع سيارات "ربع نقل" بنصف الثمن: "رحت زي أي حد عشان شغلي محتاج عربية ربع نقل".

منشور أوقع الضحايا

وأكد "وسام" أنه دفع مبلغًا ماليًا قدره 560 ألف جنيه ثمن السيارة "كاش"، موضحًا أن المسؤول حدد له موعدًا أقصى مدته 45 يومًا لاستلام سيارته، لكنه فوجئ بانقطاع الاتصال بينه وبين الشركة: "مرة واحدة كله قفل تليفوناته.. ولما رحنا الشركة قالولنا اللي خد منكم الفلوس ده موزع".

وتابع "وسام"، أنه أغلب الضحايا باعوا ممتلكاتهم أراضي ومنازل كورث من أجل الاستفادة بالعرض "قالولنا مدة العرض اسبوع يا تلحق يا متلحقش"، مؤكدًا أن زميله باع "شبكة ابنته" وحين اكتشفوا واقعة النصب تم طلاقها من زوجها.

