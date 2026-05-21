حررت أسرة سيدة، محضرا تتهم فيه زوج ابنتهم بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها داخل منزل الزوجية بمدينة شبرخيت، بمحافظة البحيرة، قبل دفعها من شرفة الطابق الثالث، ما تسبب في سقوطها وإصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الأسرة، أن المجني عليها تدعى "روان"، ولم يمض على زواجها سوى 5 أشهر فقط، مشيرين إلى أن خلافا نشب بينها وبين زوجها عقب عودتها من زيارة سريعة لأسرتها، تطور إلى اعتداء عنيف استمر لساعات بحسب روايتهم.

الاعتداء استمر ساعات

وقالت والدة المجني عليها، إن ابنتها استأذنت زوجها قبل التوجه لزيارة منزل أسرتها لدقائق معدودة، وعقب عودتها انفعل الزوج عليها وانهال عليها بالضرب والتعدي، مؤكدة أن الاعتداء استمر من الساعة 11 مساءً حتى الثالثة والنصف فجراً، وتخلله خنق وتهديدات متكررة.

وأضافت الأم، أن أسرة الزوج تواصلت معهم هاتفياً فجرًا وأبلغتهم بسقوط ابنتهم من الطابق العلوي، ليتوجهوا إلى المستشفى.

والد الضحية: زوجها دفعها من الشباك

وأوضح والد المجني عليها، أن ابنته أفاقت للحظات داخل المستشفى وأكدت لأسرتها أنها حاولت الاستغاثة بالجيران من شرفة المنزل للهروب من التعدي عليها، إلا أن زوجها دفعها من الشباك فسقطت أرضًا، بحسب أقوالها.

وأشار والدها، إلى أن الزوج نقلها في البداية إلى عيادة خاصة، إلا أن الطبيب رفض استقبال الحالة بسبب خطورتها، وجرى تحويلها إلى مستشفى شبرخيت، ومنها إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج.

تفاصيل الحالة الصحية للزوجة

وأضافت الأسرة، أن المجني عليها تعاني من كسر مضاعف بالورك والمفصل، وشرخ بالمثانة، وكسر بالذراع، إضافة إلى جروح وتشوهات بالوجه، مؤكدين أنها تمر بحالة صحية ونفسية حرجة.

وأكد والد المجني عليها، أنه حرر التقرير الطبي رقم 6 أحوال بتاريخ 18 مايو 2026، والمقيد برقم 105 جنح، مطالبًا بسرعة التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤول عن إصابة ابنته.