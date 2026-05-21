أعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن التوصل إلى حل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة أولية لجميع المستحقين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عبدالجواد أن الفترة الماضية شهدت مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، بمشاركة عدد كبير من النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين، بشأن تضرر المواطنين نتيجة تعطل الخدمات التأمينية وصرف المعاشات، عقب تطبيق الهيئة نظامًا إلكترونيًا جديدًا (CRM) وإلغاء النظام السابق (SAIO)، ما تسبب في تأخر صرف المستحقات وتعطل عدد من الخدمات التأمينية الأساسية في عدة محافظات.

وأشار إلى أن قيادات الحزب تابعت الأزمة بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، لرصد الحالات المتضررة بمختلف المحافظات، مؤكدًا أنه تواصل مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أبدى تعاونًا واستجابة سريعة لإيجاد حلول عاجلة قبل إجازة عيد الأضحى.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحل الجاري تنفيذه يتضمن صرف 10 آلاف جنيه كدفعة أولية لجميع المستحقين قبل العيد، على أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من معالجة الأزمة وتفعيل النظام الإلكتروني الجديد بكامل كفاءته عقب إجازة عيد الأضحى.

وشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب واجتماعات اللجان النوعية خلال الفترة الماضية مطالبات متكررة بسرعة إنهاء أزمة تأخر صرف المعاشات وتعطل الخدمات التأمينية، والتي استمرت منذ ديسمبر 2025، وما ترتب عليها من معاناة للأسر المستحقة.

واختتم عبدالجواد تصريحاته بالتأكيد على أن ما تم التوصل إليه يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره في التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية، موجّهًا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته لمطالب مجلس النواب، وللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعاونه في احتواء الأزمة، مؤكدًا استمرار متابعة تنفيذ الاتفاق وتشغيل النظام الجديد بكفاءة بعد العيد.