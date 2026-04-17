أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ العلاقات الاقتصادية، أن السياسات المالية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الربع الأول من 2026 يعود إلى عدة عوامل، أبرزها صفقة رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتوازنة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على الثبات، حيث ظل الجنيه مستقرًا رغم الأزمات الإقليمية، مع تحسن في تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات غير البترولية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة احتياطيًا بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنه توقع بدء دورة تيسير نقدي وخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع مستقرة.

وأوضح أن تحسن أداء البورصة المصرية في الفترة الأخيرة يعكس زيادة الثقة لدى المستثمرين وزيادة الطلب على الأسهم المصرية، داعيًا المصريين إلى التحول من الاستثمار في الذهب والعقارات إلى الاستثمار في البورصة لدعم الإنتاج الوطني.

وأكد د. محمد الشوادفي أن الاقتصاد المصري يمتلك معطيات قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5.5%، خاصة مع توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسيارات والصناعات الإلكترونية.