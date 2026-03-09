إعلان

خروج 460 مليون دولار من الأموال الساخنة ببورصة مصر اليوم

كتب : منال المصري

09:08 م 09/03/2026 تعديل في 09:08 م

البورصة المصرية

سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 460.7 مليون دولار من أذون الخزانة المحلية المصرية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم.

منذ بداية حرب أمريكا وإيران وصل صافي خروج الأجانب والعرب من بورصة مصر نحو 2.86 مليار دولار، وفق بيانات البورصة.

يتجه المستثمرون الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب الإيرانية على المنطقة.

تسبب ذلك في هبوط سعر الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار منذ بداية الحرب مسجلا أدنى مستوى في تاريخه عند نحو 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع لكل دولار، بنهاية تعاملات اليوم، وفق بيانات المركزي.

