سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:19 م 19/05/2026

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.73 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، 62.03 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا.

بنك مصر: 61.74 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و62.02 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.76 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.75 جنيه للشراء، و62.03 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.77 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و62.04 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

