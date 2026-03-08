تعاملات الإنتربنك تقفز إلى 3.4 مليار دولار منذ بداية حرب أمريكا وإيران

تضاعفت حصيلة تعاملات الإنتربنك للدولار بين بنوك مصر خلال أول 8 أيام للحرب الأمريكية الإيرانية مسجلة نحو 3.4 مليار دولار لتمويل خروج الأجانب، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.



وأوضحوا أن ارتفاع المخاطر بالمنطقة دفع المستثمرين لبيع جزء من استثماراتهم في أدوات الدين المحلية مما أدى إلى زيادة الضغوط على طلب الدولار.



فقد متوسط سعر الجنيه في بنوك مصر نحو 4% من قيمته خلال تعاملات اليوم ليهبط إلى 52 جنيها مسجلا أدنى مستوى مقابل الدولا بفعل تزايد خروج الأجانب بسبب المخاوف من التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

يعدّ الإنتربنك سوقًا داخليةً بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار فيما بينها لتمويل الاحتياجات.

