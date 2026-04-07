انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك مصر: 14.45 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.46 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي cib: 14.48 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.