انخفض في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 14.45 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 14.45 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 14.46 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي cib: 14.48 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.