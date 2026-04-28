ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:10 م 28/04/2026

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.99 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 14 جنيهًا للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.96 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع

البنك التجاري الدولي: 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

