ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.99 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك القاهرة: 14 جنيهًا للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.96 جنيه للشراء، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع
البنك التجاري الدولي: 14.02 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.