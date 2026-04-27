رئيس اتحاد المصارف العربية: إدماج 54 مليون مواطن في النظام المالي الرسمي بمصر

كتب : منال المصري

01:30 م 27/04/2026

محمد الإتربي

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 76.6%، بما يعادل إدماج أكثر من 54 مليون مواطن في النظام المالي الرسمي، تحقيق طفرة في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن عدد محافظ الهاتف المحمول وصل إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية عام 2025، بإجمالي معاملات بلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مع تصدر فئة الشباب المشهد، إذ يمتلك نحو 19 مليون شاب محافظ إلكترونية.

وأضاف الإتربي خلال كلمته أمام مؤتمر "من الشمول المالي إلى النمو الشامل" الذى يعقده اتحاد المصارف العربية فى القاهرة، أنه تم إصدار نحو 3.9 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، وإطلاق حوالي 3.1 مليون محفظة إلكترونية، بما يعكس التوسع الكبير فى الخدمات المالية الرقمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي

