رئيس اتحاد المصارف: عدد محافظ الهاتف المحمول بمصر ارتفع إلى 60 مليون محفظة في 2025

كتب : منال المصري

01:03 م 27/04/2026

محمد الإتربي

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنوك المصرية فتحت نحو 9.8 مليون حساب بنكي خلال 8 سنوات، في إطار جهود الشمول المالي.

وأشار خلال المؤتمر الدولي للمصرفيين العرب للشمول المالي اليوم إلى أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى 60 مليون محفظة في نهاية 2025 وهى أرقام ومؤشرات تعكس قوة مؤشرات الأداء المصرفي في مصر وجهود التحول الرقمي.

وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنوك المصرية تعمل على تعزيز الأمن السيبراني وبناء القدرات عبر البرامج التدريبية المتخصصة.

وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم معدلات النمو الاقتصادي المستدامة بما يسهم فى دعم الصمود أمام التحديات والتحولات المتسارعة.

فيديو قد يعجبك



متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل
زووم

تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل
هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟
رياضة محلية

هدية الزمالك وطريق وحيد.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري قبل مواجهة بيراميدز؟
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
نصائح طبية

المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
أخبار مصر

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء