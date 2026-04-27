قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنوك المصرية فتحت نحو 9.8 مليون حساب بنكي خلال 8 سنوات، في إطار جهود الشمول المالي.

وأشار خلال المؤتمر الدولي للمصرفيين العرب للشمول المالي اليوم إلى أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى 60 مليون محفظة في نهاية 2025 وهى أرقام ومؤشرات تعكس قوة مؤشرات الأداء المصرفي في مصر وجهود التحول الرقمي.

وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنوك المصرية تعمل على تعزيز الأمن السيبراني وبناء القدرات عبر البرامج التدريبية المتخصصة.

وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم معدلات النمو الاقتصادي المستدامة بما يسهم فى دعم الصمود أمام التحديات والتحولات المتسارعة.