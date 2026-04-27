انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.63 جنيهًا للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.