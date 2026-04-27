انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:26 ص 27/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.63 جنيهًا للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز
رياضة عربية وعالمية

نجوم عرب منتظرين في كأس العالم 2026.. صلاح وحكيمي الأبرز
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-4: الحظ يبتسم لهذا البرج.. ونصائح ذهبية لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-4: الحظ يبتسم لهذا البرج.. ونصائح ذهبية لهؤلاء
سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الدقهلية
أخبار المحافظات

سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الدقهلية
حدث بالفن | حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين وفاة نجل فنان شهير ورسالة شيرين
زووم

حدث بالفن | حفل زفاف هاني خليفة ورنا حسانين وفاة نجل فنان شهير ورسالة شيرين
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟