انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.63 جنيهًا للشراء، و52.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.