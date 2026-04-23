ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:41 ص 23/04/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم؟

ارتفعت أسعار الريال السعودي اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعا بمخاوف مرتبطة بفشل وقف الحرب واستمرار الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة مما أدى إلى عودة الأجانب للخروج مجددا بشكل جزئي.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و 14.02 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.95 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

البنك التجاري الدولي Cib 13.97 : جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

