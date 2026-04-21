ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.



بنك مصر: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و13.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.



بنك القاهرة: 13.78 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي 13.8 :Cib جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.