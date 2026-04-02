سعر الريال السعودي يعود للارتفاع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:07 ص 02/04/2026

عاد سعر الريال السعودي للارتتفاع مجددا مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
كان سعر الريال السعودي عكس أمس اتجاهه الصاعد إلى هبوط بعد تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.44 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و14.51 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

بنك مصر: 14.35 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.43 جنيه للشراء، و14.5 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.47 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

