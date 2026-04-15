الدولار يقود الريال السعودي للانخفاض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:50 ص 15/04/2026 تعديل في 11:50 ص

الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.84 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.84 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.77 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي :cib 13.86 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

