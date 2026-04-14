انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع 50 قرشًا، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا.

بنك مصر: 13.97 جنيه للشراء، بتراجع 48 قرشًا، و14.04 جنيه للبيع، بتراجع 47 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.94 جنيه للشراء، بتراجع 52 قرشًا، و14.01 جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، و14.01 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي cib13.97: جنيه للشراء، و14.01جنيه للبيع، بتراجع 51 قرشًا للشراء والبيع.

