إعلان

انخفاض مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:04 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.2 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك مصر: 14.24 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.19 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.17 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.22 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

