قفزة في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم السبت 29-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري: 14.20 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 14.16 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 14.21 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 14.18 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 14.28 جنيه للشراء،بزيادة 26 قرشًا، و14.30 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.