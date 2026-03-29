قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم السبت 29-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.20 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.16 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.21 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.18 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 14.28 جنيه للشراء،بزيادة 26 قرشًا، و14.30 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.