بمبادرة المركزي.. البنك الأهلي يتيح حساب تبرعات جديد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كتب : منال المصري

01:50 م 02/03/2026 تعديل في 25/03/2026

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري إتاحة حساب جديد لاستقبال التبرعات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية تحت مسمى " مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 7070" بمبادرة البنك المركزي بهدف استقبال الإيداعات والتبرعات من المواطنين والشخصيات الاعتبارية، دعمًا لمشروعات ومبادرات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان البنك.

مع تأكيد البنك على إمكانية استقبال الحساب للتبرعات والتحويلات من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وعدم تحصيل أي مصروفات أو عمولات على تلك التحويلات سواء من الداخل أو الخارج، حيث يمكن قبول التحويلات بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

ويتيح البنك أيضا إمكانية التبرع من خلال الأوامر المستديمة (Standing Instructions) بما يسهم في تسهيل واستمرارية المساهمات الداعمة لتلك المبادرات.

وتأتي اتاحة البنك الأهلي المصري لهذا الحساب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات القومية التي تسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخلق جيل واعد من الشباب، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

البنك الأهلي حساب تبرعات وزارة التعليم العالي

