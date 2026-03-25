أسوشيتد برس: مسؤولون باكستانيون يكشفون بعض نقاط خطة الـ 15 بندًا الأمريكية

04:30 م 25/03/2026

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين باكستانيين، أن إيران تسلمت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار يتضمن خطة مكونة من 15 بندًا، في إطار الجهود الجارية لإنهاء التصعيد.

وبحسب المصادر، تتضمن الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها رفع العقوبات المفروضة على طهران، وتعزيز التعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، إلى جانب تراجع إيران عن بعض أنشطة برنامجها النووي.

كما تشمل المقترحات إخضاع البرنامج النووي الإيراني لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على برنامج الصواريخ، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولم تُكشف تفاصيل كاملة عن الخطة أو مدى قبول طهران لها حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده لاستضافة محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعي الوساطة الجارية.

باكستان خطة الـ 15 إيران وأمريكا وقف إطلاق النار

"رفض قاطع".. حزب الله اللبناني يستبعد المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف النار
أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
خبراء يتوقعون مصير سعر الذهب في حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية

