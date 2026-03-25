كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤولين باكستانيين، أن إيران تسلمت مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار يتضمن خطة مكونة من 15 بندًا، في إطار الجهود الجارية لإنهاء التصعيد.

وبحسب المصادر، تتضمن الخطة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها رفع العقوبات المفروضة على طهران، وتعزيز التعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، إلى جانب تراجع إيران عن بعض أنشطة برنامجها النووي.

كما تشمل المقترحات إخضاع البرنامج النووي الإيراني لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على برنامج الصواريخ، إضافة إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولم تُكشف تفاصيل كاملة عن الخطة أو مدى قبول طهران لها حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده لاستضافة محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعي الوساطة الجارية.