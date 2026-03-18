انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.9 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.