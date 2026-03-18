سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك مصر: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك القاهرة: 13.87 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.9 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
البنك التجاري الدولي: 13.89 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.