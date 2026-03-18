نجحت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة قاصمة لمافيا الألعاب النارية، بإحباط محاولات ترويج كميات هائلة من المواد المتفجرة التي تشكل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات. وتأتي هذه التحركات المكثفة لقطع الطريق على المتاجرين بسلامة الأطفال والشباب، ومنع تحويل فرحة العيد إلى حوادث مأساوية بسبب الاستخدام العشوائي لهذه المواد غير القانونية بجميع المحافظات.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحملات المكبرة التي قادها قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 76 قضية متنوعة خلال ساعات معدودة. وشملت المضبوطات أكثر من 1.5 مليون قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، كانت معدة للتوزيع في الأسواق والميادين الكبرى استغلالاً لإقبال المواطنين على شرائها في ليلة العيد وأيامه الأولى لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ولم تقتصر الجهود على ضبط الموزعين فقط، بل امتدت لملاحقة القائمين على تصنيع هذه المواد وتخزينها في مستودعات سرية تفتقر لأدنى معايير الأمان، مما يمثل قنابل موقوتة وسط المناطق السكنية. علاوة على ذلك، أكدت التحريات أن هذه الكميات الضخمة تم رصدها وتتبع مساراتها بدقة عبر خطة محكمة، مما أدى لشل حركة المهربين وتجفيف منابع هذه التجارة الخطرة، ومن جانب آخر يساهم هذا التحرك في حماية المواطنين من انفجار تلك الـ قنابل موقوتة بداخل الكتل السكانية.