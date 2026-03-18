ارتفعت أسعار الفول السائب، والسكر، والعدس، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، والسكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما انخفضت الجبن الأبيض، والمكرونة، والبيض والفول المعبأ، والزيت، والمكرونة وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.67 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.18 جنيه، بتراجع 6.63 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.49 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.66 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.62 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.12 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.46 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.61 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.12 جنيه، بتراجع 3.23 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.71 جنيه، بزيادة 7 قروشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 121.02 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.47 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.13 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 124.17 جنيه، بتراجع 14.16 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.24 جنيه، بزيادة 15.04 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.49 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.15 جنيه، بزيادة 7.34 جنيه.