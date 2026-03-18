ارتفاع أسعار العدس والسكر والدقيق والأرز اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:33 م 18/03/2026

اسعار العدس

ارتفعت أسعار الفول السائب، والسكر، والعدس، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، والسكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026، بينما انخفضت الجبن الأبيض، والمكرونة، والبيض والفول المعبأ، والزيت، والمكرونة وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".


ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.67 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.18 جنيه، بتراجع 6.63 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.49 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 88.66 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.62 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.12 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.46 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.61 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.12 جنيه، بتراجع 3.23 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.71 جنيه، بزيادة 7 قروشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 121.02 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.47 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.13 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 124.17 جنيه، بتراجع 14.16 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.24 جنيه، بزيادة 15.04 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.49 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.15 جنيه، بزيادة 7.34 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
دراما و تليفزيون

بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
شئون عربية و دولية

مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري
أخبار السيارات

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري

ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال