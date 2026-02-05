إعلان

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

04:00 م 05/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء 47 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الكركم بالجسم؟.. 10 فوائد لا تعرفها
زوجة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائه في أسيوط والمحكمة تعاقبهم
أخبار المحافظات

زوجة تتخلص من شريك حياتها بمساعدة أشقائه في أسيوط والمحكمة تعاقبهم
عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
أخبار المحافظات

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت