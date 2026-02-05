ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء 47 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.