إعلان

الدولار يعكس اتجاهه مقابل الجنيه ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

11:23 ص 05/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 5-2-2026، مقارنة بداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شملت عراقجي وويتكوف.. عبد العاطي يجري اتصالات لاحتواء التصعيد بين إيران
شئون عربية و دولية

شملت عراقجي وويتكوف.. عبد العاطي يجري اتصالات لاحتواء التصعيد بين إيران
إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"
شئون عربية و دولية

إسرائيل تبدأ شق طريق يعزل القدس عن "محيطها الفلسطيني"
إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
"كسب أفريقيا بالغلط".. نجم الزمالك السابق: بيراميدز ليس فريق بطولات
رياضة محلية

"كسب أفريقيا بالغلط".. نجم الزمالك السابق: بيراميدز ليس فريق بطولات
قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس