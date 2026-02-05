الدولار يعكس اتجاهه مقابل الجنيه ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف التعاملات
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 5-2-2026، مقارنة بداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.