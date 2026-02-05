ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس 5-2-2026، مقارنة بداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.